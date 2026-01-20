Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im Fall um den Mord vor einer Shisha-Bar in Hamburg-Sasel im Oktober 2023 ist am Dienstag das Urteil gefallen. Ein 33-Jähriger wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte tödliche Schüsse auf einen 24-Jährigen abgegeben hat – heimtückisch und aus niederen Beweggründen. Der Tat war offenbar ein Streit zwischen den Männern vorausgegangen. Ursprünglich war auch der Bruder des 33-Jährigen mitangeklagt. Das Verfahren wurde aber abgetrennt und wird neu verhandelt.

