Bei einem Großfeuer in der Gemeinde Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein) ist am Freitagmorgen eine Lagerhalle auf einem Bauernhof abgebrannt. Neun freiwillige Feuerwehren rückten an, um ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude zu verhindern.

Die Löscharbeiten waren schwierig, da sich Strohballen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und ein Dieseltank im Gebäude befanden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die rund 100 Feuerwehrleute Atemgeräte einsetzen. Die Brandursache ist noch unklar.