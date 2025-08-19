Das Kieler Meeresforschungsinstitut Geomar (Schleswig-Holstein) kritisiert in einer neuen Studie die EU und ihre Fangquoten. Die Rede ist von systematischem Versagen in der Fischereipolitik. Die EU gehe von viel zu hohen Fischbeständen in Nord- und Ostsee aus. Die aktuellen Fangquoten führten nach Angaben des Geomars zu einer stetigen Überfischung und so zum Abbau der Fischbestände.