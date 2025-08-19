Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Das Kieler Meeresforschungsinstitut Geomar (Schleswig-Holstein) kritisiert in einer neuen Studie die EU und ihre Fangquoten. Die Rede ist von systematischem Versagen in der Fischereipolitik. Die EU gehe von viel zu hohen Fischbeständen in Nord- und Ostsee aus. Die aktuellen Fangquoten führten nach Angaben des Geomars zu einer stetigen Überfischung und so zum Abbau der Fischbestände.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:46 Min.

CDU-Chef Lechner fordert Aufnahmetests für Gymnasien in Niedersachsen

19.08.2025 16:10 Uhr

CDU-Chef Sebastian Lechner fordert Aufnahmetests für Gymnasien in Niedersachsen. Zu viele Schüler:innen seien dort frustriert und müssten dann wieder wechseln. Aktuell geben Lehrkräfte am Ende der vierten...

Video01:58 Min.

Bodycams: Hochbahn-Wache in Hamburg jetzt mit Kameras ausgestattet

18.08.2025 16:16 Uhr

Seit Montag ist die Hochbahn-Wache in Hamburg mit Bodycams ausgestattet. Da es in Zügen und an Bahnhöfen häufig zu Aggressionen kommt, hatte sich die Geschäftsführung für die...

Video02:32 Min.

Taxibranche unter Druck: Immer mehr Dienstleister in Schleswig-Holstein geben auf

18.08.2025 16:12 Uhr

Die Taxibranche in Schleswig-Holstein steckt in einer Krise. Hohe Kosten, weniger Fahrgäste, und die Konkurrenz durch Fahrdienste setzen Unternehmen zunehmend unter Druck. So sehr, dass immer mehr...

Video04:20 Min.

Clankriminalität: Daniela Behrens zur aktuellen Situation in Niedersachsen

18.08.2025 15:56 Uhr

Clankriminalität bedrohe generell die Gesellschaft, die niedersächsischen Behörden aber, haben das Problem unter Kontrolle. Innen- und Justizministerium, sowie die Polizeibehörde, machten das am Montag bei der Vorstellung...

Video02:01 Min.

Denkmal durch Bundeswehr-Übung auf Grabhügel in Wald bei Ahrensbök zerstört

18.08.2025 15:44 Uhr

In einem Waldstück bei Ahrensbök im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) machten Archäolog:innen eine traurige Entdeckung: Ein Grabhügel aus der Jungsteinzeit ist teilweise zerstört worden. Erst dachten die Expert:innen...

Video03:27 Min.

Marodes Eider-Sperrwerk bei Tönning: Aufwendige Sanierungsarbeiten und Neubau in Planung

18.08.2025 11:33 Uhr

Seit über 52 Jahren hält das Eider-Sperrwerk bei Tönning (Schleswig-Holstein) erfolgreich schwere Sturmfluten ab. Doch so langsam kommt das Beton- und Stahlbauwerk in die Jahre. Die Kosten...

Zur Startseite