Mediziner:innen fordern seit langem eine Zuckersteuer auf übersüßte Lebensmittel. Als besonders schädlich gelten überzuckerte Getränke. Denen soll es nun an den Kragen gehen. Vorbild dafür ist Großbritannien, wo seit Steuereinführung im Jahr 2018 der Zuckerkonsum um zehn Gramm pro Tag bei Erwachsenen und fünf Gramm bei Kindern zurückgegangen ist. Die schwarz-grüne Regierung in Schleswig-Holstein will in Berlin Druck machen.