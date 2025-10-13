Die Hamburger:innen haben am Sonntag bei einem Volksentscheid über das Vorziehen der Klimaneutralität abgestimmt. Mit einem vorläufigen Ergebnis von 53,2 Prozent wurde für ein früheres Klimaziel gestimmt. Statt 2045 soll Hamburg nun schon ab 2040 klimaneutral sein. Die Freude bei den Unterstützer:innen war riesig. Anders sah es am Montag im Rathaus aus. Dort geht es jetzt um neue Maßnahmen und Pläne. Grundlegende Änderungen sollen aber erst ab 2030 in Kraft treten.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer hat mit Hamburgs Finanzsenator, Andreas Dressel (SPD), über den neuen Klimaplan gesprochen.