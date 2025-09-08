Zur 17. Auflage der Hamburger Benefizaktion „Kicken mit Herz“ waren am Wochenende so viele Stars wie noch nie im Stadion Hoheluft. Der Sänger Johannes Oerding, Rapper Marteria, Choreograph Jorge González, Schauspieler Bjarne Mädel und viele andere Prominente traten gegen die Herzspezialist:innen des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) an. Dabei kam eine Spendensumme von 220.000 Euro für die Kinderherzstation zusammen.
