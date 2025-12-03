Am heutigen Mittwoch ist der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“. Dieser Tag soll das Bewusstsein für die Probleme von Menschen mit Behinderungen wachhalten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz zu finden. Niedersachsens Gesundheitsminister, Andreas Philippi (SPD), hat sich am Mittwoch ein Bild davon gemacht, wie die TUI Group in Hannover (Niedersachsen) unter anderem Menschen mit Schwerbehinderung im Unternehmen inkludiert.