Worpswede und Bremen – das Künstlerdorf und die Hansestadt sind untrennbar mit dem Namen Paula Modersohn-Becker verbunden. Besonders dort gedenkt man der Geburt der heute berühmten Künstlerin vor 150 Jahren. Es gibt nicht nur Ausstellungen, sondern auch ein Theaterstück. „Ich bin’s Paula“ zeichnet aber nicht nur ihr künstlerisches Können, sondern ihr ganzes Leben nach.