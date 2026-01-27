Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen Landtag fand eine Gedenkveranstaltung statt. Der jüdische Publizist Michel Friedmann hat eine Rede im Landtag gehalten. Seine Vorfahren wurden damals gerettet.

Ein Ort, an dem die grausame Vergangenheit immer spürbar ist, ist das ehemalige KZ in Bergen-Belsen im Landkreis Celle. Viele Schulklassen besuchen jedes Jahr diesen Ort des Erinnerns und des Grauens. Eine dieser Klassen hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Muzafar Mehmood, der live in der Sendung zugeschaltet war, bei ihrer Tour begleitet.

