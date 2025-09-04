Mehr als 1.500 Schulranzen sind bei der Spendenaktion „Fairer Schulstart für alle Kinder“ von Hanseatic Help zusammengekommen. Am Donnerstag wurden sie an hilfsbedürftige Familien übergeben. Bereits zum zehnten Mal hilft das Projekt von Hanseatic Help, den Hamburger Rotary-Clubs, der Budnianer Hilfe e.V. und budni dabei, Familien finanziell zu entlasten.