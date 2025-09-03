Wer durch das Hamburger Hafengebiet fährt, sieht häufig Güterzüge. Die Schienen, auf denen die Züge fahren, bilden die sogenannte Hafenbahn. Auf dem 300 Quadratkilometer langen Schienennetz dürfen alle fahren, die aus den Hafenbetrieben Waren per Zug annehmen oder weitertransportieren.