Zum ersten Mal seit 1972 sollen die Olympischen Sommerspiele wieder in Deutschland stattfinden. Das möchten sowohl der Deutsche Olympische Sportbund als auch die Stadt Hamburg. Vor zehn Jahren hatte sich Hamburg schon einmal für die Olympischen Spiele beworben und ist in einem Referendum gescheitert. Jetzt der zweite Anlauf. Es geht um Olympia 2036, 2040 oder 2044. Mit einem völlig neuen Konzept und dem neuen Olympiakoordinator Steffen Rülke.

Mit dem Olympia-Koordinator Steffen Rülke hat sich SAT.1 REGIONAL über die Pläne Hamburgs unterhalten.

