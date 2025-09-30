Hamburg hat nach Bayern zweithöchsten Kita-Fachkräfte-Mangel bundesweit

Ein Erzieher musiziert mit Kita-Kindern. Foto: Rawpixels.com/stock.adobe.com

In Hamburger Kitas arbeiten einer Studie zufolge weniger Fachkräfte als im deutschlandweiten Durchschnitt. Mit rund 63,9 Prozent hat die Hansestadt, nach Schlusslicht Bayern mit 54,5 Prozent, die bundesweit zweitniedrigste Fachkraftquote pro Kita. Zum Vergleich: Der deutschlandweite Schnitt beträgt 72 Prozent. In Ostdeutschland sind es knapp 87 Prozent, in Westdeutschland 68,8 Prozent. Das ergab eine Auswertung der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

Den Angaben zufolge verzeichneten zum Stichtag 1. März 2024 nur 14 Prozent der Hamburger Kitas (ohne Horte) eine hohe Fachkraft-Quote, bei der mehr als acht von zehn pädagogisch Tätigen mindestens über einen einschlägigen Fachschulabschluss verfügen. 2017 waren es noch 20 Prozent, 2016 waren es 16 Prozent.

Wer gilt als Fachkraft mit formaler pädagogischer Qualifikation?

Einen einschlägigen Hochschul- oder Fachschulabschluss und damit die formale pädagogische Qualifikation haben laut Stiftung etwa Sozialpädagogen, Sozialarbeiter:innen, Erzieher:innen, Erziehungswissenschaftler:innen, Kindheitspädagog:innen oder auch Heilpädagog:innen und Heilerzieher:innen. Der Zusammenhang zwischen Fachkraftquote und Kita-Qualität sei wissenschaftlich belegt. Die Regelungen der Bundesländer, welche Berufsabschlüsse oder Qualifizierungswege für die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft anerkannt werden, unterscheiden sich stark.

Etwas weniger Fachkräfte in Schleswig-Holstein als im bundesweiten Durchschnitt

In Schleswig-Holsteins Kitas arbeiten etwas weniger Fachkräfte als im bundesweiten Durchschnitt. Die Fachkraftquote des nördlichsten Bundeslands liegt bei 69,4 Prozent. Besonders schlecht schneidet der Kreis Segeberg ab. Die besten Werte erzielt der Kreis Pinneberg, wo 30,2 Prozent der Kitas die Vorgabe erfüllen. Spitzenreiter ist der Kreis Dithmarschen mit 31,3 Prozent.

Den bundesweit höchsten Wert erreichte den Angaben nach Thüringen mit 94 Prozent, gefolgt von Sachsen mit 92 und Brandenburg mit 91 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommerns Kitas arbeiteten den Angaben nach 88 Prozent Fachkräfte.

Anhaltender Kostendruck

Ein wesentlicher Treiber der Problematik sei der anhaltende Kostendruck der Kommunen. Die Stiftung fordert daher eine verlässliche Mitfinanzierung von Bund und Ländern sowie einheitliche Personalstandards. Im internationalen Vergleich liegen die Fachkraftquoten in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung bislang über denen in vielen anderen EU-Ländern.