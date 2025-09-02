Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Hamburg veranstaltet in diesem Jahr zum zehnten Mal die Hamburg Cruise Days. Alle zwei Jahre wird die Stadt zum Hotspot für Kreuzfahrt- und Reisefans aus ganz Europa. Am heutigen Dienstag wurde das diesjährige Programm vorgestellt. Zu den Highlights gehört auch wieder die Lichtinstallation Blue Port Hamburg.

Doch es gibt auch Kritik an dem Kreuzfahrtevent, das dieses Jahr vom 12. bis zum 14. September stattfindet. Umweltschützer:innen merken an, der Kreuzfahrttourismus habe negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima.

