Das Hamburger UKE ist eine Klinik, an der Digitalisierung und der Einsatz von KI mit Macht vorangetrieben werden. Ein Beispiel ist ein Frühwarnsystem zur Messung des Hirndrucks. So kann bei Patient:innen schon bis zu 24 Stunden im Voraus gesagt werden, wie sich der Hirndruck entwickelt. Das kann Leben retten. Und das geht, weil die KI für die Prognose auf Millionen Daten vom UKE und anderer Kliniken zugreifen kann.

Mit dem Leiter des Instituts für angewandte Medizininformatik am UKE, Prof. Frank Ückert, hat sich SAT.1 REGIONAL über das Thema unterhalten.