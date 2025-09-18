Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Das Hamburger UKE ist eine Klinik, an der Digitalisierung und der Einsatz von KI mit Macht vorangetrieben werden. Ein Beispiel ist ein Frühwarnsystem zur Messung des Hirndrucks. So kann bei Patient:innen schon bis zu 24 Stunden im Voraus gesagt werden, wie sich der Hirndruck entwickelt. Das kann Leben retten. Und das geht, weil die KI für die Prognose auf Millionen Daten vom UKE und anderer Kliniken zugreifen kann.

Mit dem Leiter des Instituts für angewandte Medizininformatik am UKE, Prof. Frank Ückert, hat sich SAT.1 REGIONAL über das Thema unterhalten.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“

Video02:32 Min.

Gesundheitshaven: Bundesweit einmaliges Projekt soll für Nachwuchs in Bremerhavener Arztpraxen sorgen

17.09.2025 16:04 Uhr

In Bremerhaven (Bremen) steht fast jede zweite Hausärztin oder jeder zweite Hausarzt kurz vor dem Ruhestand. Nachwuchs wird dringend gesucht. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, startet die...

Video02:57 Min.

Nachtschattengewächse als Basis für neue Medikamente: Forschung in Hannover

16.09.2025 13:57 Uhr

Pflanzen können heilende Wirkungen haben – das ist schon lange bekannt. Eine Forschungsgruppe der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat jetzt allerdings den Grundstein für mögliche neue Medikamente...

„Pay with your Blood“: Blutspendeaktion des Wacken Open Air und des UKE in Hamburg

10.09.2025 12:05 Uhr

Das Wacken Open Air (W:O:A), die Wacken Foundation und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) rufen unter dem Motto „Pay with your Blood“ erneut zur Blutspende auf. Auftaktevent am...

Video03:58 Min.

Schäden durch Alkohol in der Schwangerschaft: Hilfe für FASD-Betroffene in Hamburg

09.09.2025 16:22 Uhr

Mittlerweile ist bekannt, dass schon geringe Mengen Alkohol in der Schwangerschaft zu irreversiblen Gehirnschäden bei den ungeborenen Kindern führen können. Erwachsene mit Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)...

Video03:28 Min.

Welttag der sexuellen Gesundheit: Aufklärung und Tests in Niedersachsen

04.09.2025 17:47 Uhr

Am Donnerstag wird der Welttag der sexuellen Gesundheit begangen. Seit 2010 soll dieser Tag besonders für das Thema sensibilisieren. Viele Einrichtungen – wie die Aidshilfe Niedersachsen –...

Video04:39 Min.

Sensation: Frühgeborenes bekommt Mini-Herzschrittmacher am Uniklinikum Göttingen eingesetzt

15.08.2025 14:53 Uhr

Es ist eine kleine Sensation: Am Uniklinikum Göttingen (Niedersachsen) wurde einem Frühgeborenen direkt nach seiner Geburt ein Mini-Herzschrittmacher implantiert. So etwas gab es in Deutschland noch nie.

Zur Startseite