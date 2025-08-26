Immer wieder gibt es Ärger rund um die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Am Montag ist die Rampe am Anleger kaputt gegangen. Ein Getriebe wurde bis Dienstagmittag repariert. Die Fähre fährt nun zwar wieder, aber die langen Wartezeit von über zwei Stunden vor Glückstadt (Schleswig-Holstein) bleiben.
Markus Söder reist zur Nordseeinsel Helgoland26.08.2025 08:14 Uhr
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Dienstag für einen Menschenauflauf am Fähranleger an den Landungsbrücken in Hamburg gesorgt. Auf Einladung des Bürgermeisters von Deutschlands einziger Hochseeinsel,...
„Masterplan Wasser“: Niedersächsisches Umweltministerium stellt Entwurf zu Umgang mit Wasser vor25.08.2025 17:46 Uhr
Wasser wird in Niedersachsen durch die zunehmende Hitze und Dürren oder durch Starkregen und Hochwasser immer mehr zum Problem. Die Menschen müssen durch den Klimawandel einen ganz...
Klimaziele nicht erreicht? Schleswig-Holstein verpasst offenbar Klimaneutralität 204025.08.2025 17:07 Uhr
Schleswig-Holstein schafft offenbar seine ehrgeizigen Klimaziele nicht. Die Treibhausgase können zwar reduziert werden, aber nicht so stark, wie geplant. Und auch im bundesweiten Vergleich kann das nördlichste...
Robert Habeck gibt Bundestagsmandat auf25.08.2025 16:34 Uhr
Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verlässt den Bundestag. „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben...
Tourismus-Boom in Hamburg: Stadt teils auf Augenhöhe mit London und Barcelona25.08.2025 14:57 Uhr
Im ersten Halbjahr 2025 kamen 7,7 Millionen Tourist:innen nach Hamburg – das ist ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit liegt die Hansestadt über dem...
CDU Niedersachsen wählt Landesvorstand in Osnabrück22.08.2025 18:19 Uhr
In Osnabrück (Niedersachsen) haben sich am Freitagabend die Delegierten zum Landesparteitag getroffen, um unter anderem einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Amtsinhaber Sebastian Lechner ist der starke Mann...