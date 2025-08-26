Immer wieder gibt es Ärger rund um die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Am Montag ist die Rampe am Anleger kaputt gegangen. Ein Getriebe wurde bis Dienstagmittag repariert. Die Fähre fährt nun zwar wieder, aber die langen Wartezeit von über zwei Stunden vor Glückstadt (Schleswig-Holstein) bleiben.