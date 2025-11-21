In Bremen ist am Freitag ein neues Schullabor offiziell vorgestellt worden. Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität will so jungen Menschen die Wissenschaft der Besiedelung von fernen Planeten näher bringen.
