Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Seit Ende April können Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken die elektronische Patientenakte nutzen. Ab dem 1. Oktober, dem morgigen Mittwoch, müssen sie das. Doch wie gut sind Ärztinnen, Ärzte, Kassen und Patient:innen darauf vorbereitet?

WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“

Video05:36 Min.

Herzerkrankungen: Prävention bleibt trotz medizinischer Fortschritte unerlässlich

29.09.2025 15:55 Uhr

Trotz medizinischer Fortschritte bleiben kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es den Weltherztag. Der soll daran erinnern, dass Prävention enorm...

Video02:57 Min.

Nachtschattengewächse als Basis für neue Medikamente: Forschung in Hannover

25.09.2025 11:57 Uhr

Pflanzen können heilende Wirkungen haben – das ist schon lange bekannt. Eine Forschungsgruppe der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat jetzt allerdings den Grundstein für mögliche neue Medikamente...

Video03:48 Min.

Demenz und die Auswirkungen für Erkrankte und Angehörige

23.09.2025 13:20 Uhr

In Deutschland sind viele Menschen von Demenz betroffen, etwa 175.000 allein in Niedersachsen. Ein Drittel der über 65-jährigen Verstorbenen war in der letzten Lebensphase an Demenz erkrankt,...

Video03:40 Min.

Neue Covid-Variante „Stratus“ in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch

19.09.2025 17:05 Uhr

Die Arztpraxen in Schleswig-Holstein sind derzeit wieder gut gefüllt. Eine Corona-Variante ist aktuell auf dem Vormarsch: „Stratus“. Über diese neue Variante hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske mit...

Video03:53 Min.

Frühwarnsysteme und Co.: Hamburger UKE setzt auf KI

18.09.2025 18:15 Uhr

Das Hamburger UKE ist eine Klinik, an der Digitalisierung und der Einsatz von KI mit Macht vorangetrieben werden. Ein Beispiel ist ein Frühwarnsystem zur Messung des Hirndrucks....

Video02:32 Min.

Gesundheitshaven: Bundesweit einmaliges Projekt soll für Nachwuchs in Bremerhavener Arztpraxen sorgen

17.09.2025 16:04 Uhr

In Bremerhaven (Bremen) steht fast jede zweite Hausärztin oder jeder zweite Hausarzt kurz vor dem Ruhestand. Nachwuchs wird dringend gesucht. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, startet die...

Zur Startseite