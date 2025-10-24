Am Sonntag empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 zum Niedersachsen-Derby. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu schweren Ausschreitungen, wenn die Erzrivalen aufeinandertrafen. Das Innenministerium zog die Reißleine, ein Teil der Gästefans wurde ausgeschlossen. Nun dürfen wieder alle kommen – mit neuem, schärferen Sicherheitskonzept der Vereine. Auch die Polizei bereitet sich auf das brisante Spiel vor.