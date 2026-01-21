In Sehnde (Niedersachsen) wird Nachbarschaft großgeschrieben. Dort engagieren sich Rentner:innen ehrenamtlich für andere Menschen – sie fahren ältere Personen zu Arztbesuchen oder Terminen und helfen handwerklich im Haushalt. Den Dienst gibt es seit zwei Jahren, inzwischen sind 23 Rentner:innen für die Sehnder:innen im Einsatz.