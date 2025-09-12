Drohne legt Flughafen Hannover lahm – Polizei ermittelt

12. September 2025

Wegen einer Drohne in der Einflugschneise ist der Flugbetrieb am Flughafen Hannover (Niedersachsen) kurzzeitig ausgesetzt worden. Am Mittwochabend mussten zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr zwei Flugzeuge auf ihre Landung warten, wie eine Sprecherin des Flughafens auf Nachfrage mitteilte. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Der Pilot eines Kleinflugzeugs hatte die Drohne beim Anflug in rund 500 Metern Höhe über Isernhagen bemerkt – deutlich höher als erlaubt. Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich wegen einer möglichen Gefährdung des Luftverkehrs, wie ein Sprecher mitteilte. Nach seinen Angaben gibt es bislang jedoch nur wenige Anhaltspunkte zum Besitzer der Drohne. Die Beamt:innen setzen daher auf Hinweise von Zeug:innen.

Strenge Regeln in Kontrollzone

Nach Angaben des Flughafens Hannover gilt in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um den Flughafen ein absolutes Flugverbot für Drohnen. Verstöße können demnach als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr gewertet und mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. In der weiteren Kontrollzone rund um den Flughafen dürfen Drohnen lediglich unter Sichtbedingungen und bis zu einer Höhe von 50 Metern betrieben werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Bundespolizei verhindert mehrere Hundert illegale Einreisen an dänischer Grenze

12.09.2025 08:49 Uhr

Die Bundespolizei hat seit der Aufnahme temporärer Grenzkontrollen im vergangenen September mehrere Hundert Personen an der illegalen Einreise von Dänemark nach Deutschland gehindert. Alleine in diesem August...

Pilot stirbt bei Absturz mit Motorschirm in Hodenhagen

11.09.2025 09:16 Uhr

Ein Pilot ist mit einem Gleitschirm auf dem Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis (Niedersachsen) abgestürzt und gestorben. Wie es zu diesem Flugunfall am Mittwochabend kam, ist nach...

Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen

11.09.2025 08:49 Uhr

Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der...

Video02:30 Min.

Gestörte Wasserversorgung in Hildesheim: Feuerwehr verteilt Wasserkanister

10.09.2025 16:49 Uhr

Viele Haushalte in Hildesheim (Niedersachsen) sitzen seit Montagfrüh mehr oder weniger auf dem Trockenen. Schuld ist eine defekte Haupttransportleitung für Trinkwasser. In drei Stadtteilen hat die Feuerwehr...

Aktualisiert
Video00:48 Sek.

Nach Großbrand im Hamburger Hafen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 44-Jährigen

10.09.2025 08:51 Uhr

Nach dem Großbrand auf der Veddel ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 44-jährigen Geschäftsführer. Seine Firma hatte in einer Halle Lachgas-Flaschen gelagert, die explodierten.Zuvor soll in der Halle...

Klette-Prozess: Zeugen sagen zu Überfall in Wolfsburg aus

10.09.2025 08:47 Uhr

Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette steht ein gescheiterter Überfall auf einen Geldtransporter in Wolfsburg (Niedersachsen) vor zehn Jahren im Mittelpunkt. Dazu werden am Mittwoch...

Zur Startseite