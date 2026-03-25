Die deutsche U21-Nationalmannschaft bereitet sich gerade in Wolfsburg (Niedersachsen) auf das Länderspiel in der EM-Qualifikation gegen Nordirland am Donnerstag vor. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo hat mit Kids vom TuS Essenrode im Kreis Helmstedt ein Showtraining absolviert. Die jungen Kicker aus dem Fußballverein konnten mit den Profis passen, dribbeln und Tore schießen.
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