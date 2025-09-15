Am Sonntagabend hat sich die Deutsche Basketball-Nationalmannschaft zum Europameister gekrönt. Im spannenden Finale gab es einen Sieg gegen die Türkei. Großen Anteil hatten die beiden Spieler aus Niedersachsen, Dennis Schröder und Daniel Theis. Am Montag ist die Mannschaft mit dem Pokal zurückgekommen und wurde ordentlich gefeiert.
