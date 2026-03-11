Beim CanSat Wettbewerb schicken Schüler:innen aus ganz Deutschland selbst gebaute Mini-Satelliten mit Raketen in die Luft. Raumfahrt im Kleinformat quasi. Am Mittwoch sind die Modelle auf dem Flugplatz in Rotenburg (Niedersachsen) gestartet und mussten zeigen, ob ihre wissenschaftlichen Missionen auch wirklich funktionieren.