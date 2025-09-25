Am Donnerstag startete in Hamburg die großangelegte Militärübung „Red Storm Bravo“. Bis Samstag werden rund 500 Soldat:innen, Hubschrauber und Militärkonvois im Einsatz sein. Im Hafen, an der Anlage O’Swaldkai, wurde ein militärischer Checkpoint eingerichtet. Geprobt wird dort unter anderem der Einsatz solcher Kontrollpunkte und die Koordination großer Truppenbewegungen. Ziel der Übung ist es, die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte in realistischen Szenarien zu testen.