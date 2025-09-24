Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hamburg wird ab Donnerstag die große Militärübung „Red Storm Bravo“ durchgeführt. Das Szenario: Westliche Truppen und Personal müssen ins Baltikum verlegt werden, weil sich dort der Konflikt mit Russland zuspitzt. Hamburg fungiert dann als Drehscheibe. Vor allem das Zusammenspiel von militärischen und zivilen Kräften wird von Donnerstag bis Sonntag geübt.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer hat mit dem Generalstabsoffizier der Bundeswehr und wissenschaftlichem Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Thilo Geiger, über die Übung gesprochen.

