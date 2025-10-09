Am Mittwochabend öffneten in Bremen mehrere Industriebetriebe ihre Hallen für die Öffentlichkeit. Bei der „Langen Nacht der Industrie“ erhielten Besucher:innen seltene Einblicke in Fertigung, Maschinen und Arbeitsabläufe hinter dem sonst verschlossenen Werkszaun.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Hamburgs Olympia-Bewerbung: Fußballspiele auch in Bremen, Hannover und Wolfsburg geplant09.10.2025 12:03 Uhr
Sollte Hamburg den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhalten, würde der Fußballwettbewerb an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland ausgetragen. Wie die Olympia-Koordinierungsstelle der Innenbehörde am Donnerstag...
Mark Rackles ist neuer Bildungssenator in Bremen09.10.2025 10:12 Uhr
Mark Rackles (SPD) ist neuer Bildungssenator in Bremen. Der 59-jährige SPD-Politiker übernimmt damit keinen einfachen Job. Viele Schulen in Bremen sind marode, es fehlt an Lehrkräften und...
Tourismus-Boom: Schleswig-Holstein blickt optimistisch auf Herbst und Winter09.10.2025 09:19 Uhr
Die Buchungslage zu den Herbstferien in Schleswig-Holstein ist gut. Viele Menschen zieht es auch im Herbst an Nord- oder Ostsee, zum Beispiel nach Scharbeutz. Die Urlauber:innen lassen...
Parkgebühren auf Supermarktparkplätzen: Verbraucherzentrale Bremen klärt auf08.10.2025 22:27 Uhr
Das Parken auf dem Supermarktparkplatz kann teuer werden. Die Filialen wollen gegen Dauerparkende vorgehen. Wer die Parkscheibe vergisst oder die Höchstzeit überschreitet, bekommt ein Knöllchen. Die Strafzettel...
Klimaneutral bis 2040? Bürgerschaft debattiert über Zukunftsentscheid in Hamburg08.10.2025 21:55 Uhr
Der Zukunftsentscheid war am Mittwoch Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Initiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ will erreichen, dass die Hansestadt bereits bis 2040 klimaneutral wird und damit schneller als...
Die Lage der Autoindustrie in Niedersachsen: Ministerpräsident Lies hält Regierungserklärung08.10.2025 18:18 Uhr
Vor dem Autogipfel der Bundesregierung gab Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies am Mittwoch im Landtag eine Regierungserklärung zur Lage der Autoindustrie ab. „Die Mobilität von morgen fährt elektrisch“,...