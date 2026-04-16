Am Mittwoch ist das Bremer Filmfest zum elften Mal gestartet. Erwartet werden mehr als 16.000 Besucher:innen. Für das Festival sind rund 60 Filmteams aus zwölf Ländern nach Bremen angereist. Zum Auftakt wurde der Bremer Filmpreis für das Lebenswerk an die Schauspielerin Vanessa Redgrave verliehen. Sie selbst konnte nach einem Unfall jedoch nicht vor Ort sein.

Redgrave zählt zu den bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Seit fast 70 Jahren steht sie vor der Kamera und wirkte in mehr als 150 Produktionen mit – auch im Alter von 89 Jahren ist sie weiterhin aktiv. Ihren Durchbruch feierte sie in den 1960er-Jahren, 1977 wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet. Neben ihrer Filmkarriere engagiert sie sich seit Jahrzehnten auch politisch.