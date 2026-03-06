Betriebe, die ausbilden, bekommen einen Zuschuss – und wer nicht ausbildet, muss zahlen. So funktioniert das Prinzip des Bremer Ausbildungsfonds. Nun kritisieren die Grünen aber, dass der Fonds unterfinanziert sei. Es gehe mehr Geld raus, als reinkomme. Aktuell gibt es ein Finanzloch von rund 700.000 Euro.