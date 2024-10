Brand auf Recyclinghof in Reinbek: Rauchwolke zieht über Hamburg

Auf einem Recyclinghof in Reinbek im Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) ist ein Haufen aus Metallschrott und Akkus in Brand geraten. Der 60 bis 80 Kubikmeter große Haufen habe am Samstagabend aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen, teilten Sprecher der Polizei und Feuerwehr am Sonntag mit.

Den Angaben zufolge waren rund 135 Feuerwehrleute mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz. Anwohner:innen wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Für die nähere Umgebung von Reinbek sowie einige Teile Hamburgs löste die NINA-Warnapp aus.

Nach ungefähr viereinhalb Stunden war der Brand laut dem Feuerwehrsprecher gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dürften in die Nacht angedauert haben. Verletzt worden sei niemand. Die Schadenshöhe war laut dem Polizeisprecher zunächst unklar.

