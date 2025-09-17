Die Energiewende in Schleswig-Holstein hängt nicht nur von Wind- und Solarenergie ab – auch Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle. Viele Betreiber:innen bangen derzeit aber um ihre Zukunft. Die Europäische Kommission könnte nun mit einer Entscheidung die gesamte Biogas-Branche beeinflussen. Dabei geht es darum, ob Projekte weiterlaufen oder stillgelegt werden müssen.