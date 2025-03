Betrunkener mit 4,69 Promille am Bahnhof Harburg – Polizei warnt vor Gefährdung

Eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Harburg. Symbolfoto: Bundespolizeiinspektion Hamburg

Am Mittwochabend informierte das Deutsche Bahn-Personal Rettungskräfte und Bundespolizei über einen stark betrunkenen Mann am Bahnsteig von Gleis 1 am Bahnhof Hamburg-Harburg.

Bundespolizisten stellten die Personalien des 44-jährigen Rumänen fest und brachten ihn zum Bundespolizeirevier, da er nicht mehr eigenständig gehen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab 4,69 Promille. Aufgrund des kritischen Werts wurde er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren durch stark alkoholisierte Personen an Bahnanlagen. Leichtsinniges Verhalten könne zu schweren Unfällen führen und gefährde auch andere Reisende.



SAT.1 REGIONAL/Bundespolizeiinspektion Hamburg