Wegen hoher Baukosten lohnt sich ein Neubau kaum noch. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Wohnraum besonders in Großstädten groß. Das Hamburger Wohnungsbauunternehmen SAGA will diesem Problem nun mit einem Pilotprojekt begegnen: Ein sogenanntes Effizienzhaus soll zeigen, wie sich Kosten beim Bauen deutlich senken lassen. Im Stadtteil Lohbrügge entsteht gerade ein Haus mit Baukosten von rund 3600 Euro pro Quadratmeter – für Hamburger Verhältnisse extrem niedrig. Beim Bau wurde auf Keller und Tiergarage verzichtet. Auf einer Etage befinden sich jeweils fünf Wohnungen, das senkt die Kosten für das Treppenhaus.