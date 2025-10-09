Holstein Kiel feiert 125 Jahre Vereinsbestehen – in der Jubiläumswoche warten zahlreiche Highlights auf die Fans. In der Länderspielpause nutzte das Team die Gelegenheit zu einem besonderen Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF. Für die Störche ist das mehr als nur ein lockerer Kick: Es ist ein echter Härtetest gegen einen ambitionierten Gegner – und zugleich ein emotionales Wiedersehen.
