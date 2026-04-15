In Bremen startete am Mittwoch zum elften Mal das Filmfest. 116 Filme aus 30 Ländern laufen in diesem Jahr – das sind so viele wie noch nie. Los geht es am Mittwochabend mit der Gala im Theater am Goetheplatz. Dort wird der Bremer Filmpreis verliehen – in diesem Jahr an Vanessa Redgrave. Die britische Film- und Theaterlegende stand in mehr als 150 Produktionen vor der Kamera und spielte in Klassikern wie „Mord im Orient Express“ mit. Für ihre Rolle in „Julia“ wurde sie sogar mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie den Preis nicht persönlich entgegen nehmen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner hat vorab mit dem Gründer des Bremer Filmfests, Matthias Greving, gesprochen.