In Bremen flammt die Diskussion um die Zukunft der Galopprennbahn erneut auf. Obwohl ein Volksentscheid vor sechs Jahren gegen eine Bebauung ausging, denkt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) wieder über Wohnhäuser auf dem Gelände nach. Das sorgt bei den Vertreter:innen vor Ort für Unverständnis. Zum Beispiel beim Bremer Radsportverband, denn seit Jahren finden an diesem Ort Trainings für Kinder und große Rennen statt. Auch in der Bremer Politik gibt es keine Einigkeit darüber, wie es mit dem Areal weitergehen soll.