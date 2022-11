WM 2022: Werders Niclas Füllkrug für deutsche Nationalmannschaft nominiert

Niclas Füllkrug. Foto: Werder Bremen

Stürmer Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen wurde am Donnerstag für den deutschen WM-Kader nominiert. Das hat Bundestrainer Hansi Flick in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Der gebürtige Hannoveraner spielt seit 2019 für Bremen. Für den 29-Jährigen ist es die erste Berufung in die Nationalmannschaft der Männer. Zuletzt war „Lücke“, so der Spitzname des Spielers, 2014 für die deutsche U20-Nationalmannschaft im Einsatz. Mit zehn Treffern liegt Füllkrug derzeit auf Platz zwei der Torschützenliste der Fußball-Bundesliga.