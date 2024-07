In zwei Tagen, am 26. Juli, starten die Olympischen Spiele in Paris und der Basketballer Dennis Schröder aus Braunschweig (Niedersachsen) wird am Freitagabend bei der großen Eröffnungsfeier die deutsche Fahnen tragen. In den sozialen Netzwerken bedankte sich Schröder bei allen, die für ihn abgestimmt haben. Er sei stolz, so ein wichtiges Zeichen setzen zu können, denn der 30-Jährige ist der erste schwarze Fahnenträger für Deutschland.

Auch VfL Wolfsburg-Kapitänin Alexandra Popp wurde als Fahnenträgerin nominiert, landete aber auf Platz zwei hinter der zweifachen Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner. Mit ihr zusammen wird Dennis Schröder also am Freitag in Paris die deutschen Athlet:innen vertreten, bevor für die Basketballer direkt am Samstag das erste Spiel gegen Japan ansteht.