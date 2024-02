„Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“: Karl-May-Spiele in Bad Segeberg suchen Komparsen

Die Karl-May-Spiele am Kalkberg in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) suchen für die neue Inszenierung „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ zwölf erfahrene Reiter:innen, die an der Seite von Alexander Klaws als Winnetou und seinen Freunden im Freilichttheater auftreten möchten.

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Das neue Stück spielt im Wilden Westen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wer als Krieger vom Stamme der Assiniboine oder Poncas, als Gangster oder Soldat für Action im Freilichttheater am Kalkberg sorgen möchte, kann sich ab sofort auf www.karl-may-spiele.de einen Casting-Fragebogen herunterladen und ausfüllen.

Nur volljährige Bewerber werden genommen

Die Bewerbungen können bis Sonntag, 18. Februar 2024, eingereicht werden. Besonders

gesucht sind in diesem Jahr männliche Bewerber, da in der Reiterei die Frauen seit Jahren deutlich in der Überzahl seien. Um mitmachen zu können, muss man allerdings mindestens 18 Jahre alt sein, körperlich fit und Reitkenntnisse mitbringen.

Die Inszenierung „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ soll am Samstag, 29. Juni 2024, ab 20:.30 Uhr Premiere feiern.

