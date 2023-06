Weltpremiere: Disneys Hercules kommt als Musical nach Hamburg

Das Stage Theater Neue Flora in Hamburg. Photo: Stage Entertainment/Morris Mac Matzen

Disneys Hercules kommt als Musical nach Hamburg. Am 24. März 2024 soll die Weltpremiere im Stage Theater Neue Flora stattfinden. Es ist die erste Disney-Show, die ihre Weltpremiere in Hamburg feiert. Insgesamt wird Hercules das sechste Disney-Stück sein, das in der Hansestadt aufgeführt wird.

Inspiriert durch den 1997 erschienenen und gleichnamigen Animationsfilm der Walt Disney Studios, können sich die Zuschauer:innen auf ein musikalisches Abenteuer in einer Mythenwelt der griechischen Götter freuen, so Stage Entertainment.

„Hercules“ ist die Geschichte eines Halbgotts, der sich auf die Suche nach seinem Platz in der Welt begibt.

Als Sohn des Zeus wird Hercules als Baby entführt und wächst unter Menschen auf. Eines Tages findet er heraus, dass er auf dem Olymp das Licht der Welt erblickt hat und sein Vater kein Geringerer als der mächtige Zeus ist. Um aber auf den Berg der Götter zurückkehren zu können, muss Hercules beweisen, dass er ein richtiger Held ist. Mit Hilfe seiner treuen Freunde lernt er, dass es nicht auf pure Kraft ankommt, sondern dass wahre Helden an der Stärke ihres Herzens gemessen werden.

Mitreißende Musik, kraftvolle Stimmen, spektakuläre Bühnenbilder und aufwendige Kostüme sollen Hercules zu einem neuen Highlight in der Musical-Stadt Hamburg machen.