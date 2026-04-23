234 Manuskripte und 185 teils aufwendig gestaltete Bücher aus dem Haus der Welfen sind zurück in Niedersachsen. 35 ausgewählte Exemplare sind derzeit in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover ausgestellt. Rund 70 geladene Gäste durften am Mittwochabend einen ersten Blick auf die seltenen Stücke werfen. Vor rund drei Jahren hatte ein Antiquariat aus Boston das Land Niedersachsen kontaktiert und diesen Bestand für rund 80.000 Euro zum Kauf angeboten.