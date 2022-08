75.000 Metalfans haben Wacken (Schleswig-Holstein) eingenommen. Highlight für die Festivalgänger:innen ist natürlich das, was abends und nachts auf den Bühnen passiert – wegen den 150 Bands sind die Menschen hauptsächlich dort: Doch was machen die Metalheads eigentlich, wenn gerade keine Musik läuft? Gibt es ein Rahmenprogramm und was macht das Festival so besonders?

Ein Besucher, der schon mehrmals in Wacken war und das Festival schätzt, ist Schleswig-Holsteins ehemaliger Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen. Er war 2005 das erste Mal in Wacken und ist seitdem in jedem Jahr dort gewesen. Er weiß genau, was das Wacken Open Air immer wieder so besonders macht.