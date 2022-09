Vierter junger Mann nach Autounfall bei Ronnenberg gestorben

Zwei Tage nach einem schweren Autounfall bei Ronnenberg in der Region Hannover (Niedersachsen) ist ein vierter junger Mann gestorben. Der 20 Jahre alte Fahrer eines der beteiligten Autos sei am Freitag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Zuvor waren bereits drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren gestorben, die in dem Wagen des 20-Jährigen saßen. Der Wagen war am Mittwochabend auf der Bundesstraße 217 nahe dem Ronnenberger Ortsteil Weetzen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, dort rammte er einen Geländewagen. In dem Geländewagen wurden zwei Menschen leicht und drei schwer verletzt.

Mit dpa