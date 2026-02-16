Am Sonntagnachmittag hat ein großer schwarzer Kormoran mit seinem verletzten Schnabel an die Glasscheibe der Eingangstür des Bremer Krankenhauses links der Weser geklopft und geduldig gewartet, bis Pfleger:innen auf ihn aufmerksam wurden. Diese alarmierten die Feuerwehr und der Vogel in Not konnte versorgt werden.
