Am Sonntagnachmittag hat ein großer schwarzer Kormoran mit seinem verletzten Schnabel an die Glasscheibe der Eingangstür des Bremer Krankenhauses links der Weser geklopft und geduldig gewartet, bis Pfleger:innen auf ihn aufmerksam wurden. Diese alarmierten die Feuerwehr und der Vogel in Not konnte versorgt werden.