Tausende in Hamburg erwartet: Demo gegen sexualisierte Gewalt fordert Konsequenzen

26. März 2026
Luisa Neubauer nimmt an einer Demonstration von Fridays for Future vor dem Babelsberger Rathaus teil. Foto: dpa

Bei der Demonstration für die Opfer sexualisierter Gewalt werden heute in Hamburg Tausende Menschen erwartet. Nach Polizeiangaben wurden 7.500 Teilnehmer:innen angemeldet. Die Demonstration auf dem Rathausmarkt soll demnach bis 19.00 Uhr dauern. Am vergangenen Sonntag waren bereits in Berlin zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, die Polizei sprach von 6.700 Teilnehmenden, die Veranstalter von 13.000 Menschen.

Unterstützung für Demo

Die in Hamburg von der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Annika Urbanski angemeldete Demonstration wird unter anderem von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Kolumnistin Alexandra Zykunov unterstützt. Die Forderungen: mehr Schutz für Opfer sexualisierter Gewalt und echte Konsequenzen für die Täter. „Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln“ schrieb Urbanski in einem Instagram-Post. 

Anlass der Demonstration und Hintergrund der aktuellen Diskussion über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich „in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung“ handle. Zudem würden „unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet“.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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