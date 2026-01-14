Auch im Norden fiebern Handball-Fans der Europameisterschaft entgegen, die am Donnerstag startet. Parallel dazu nimmt in der Bundesliga der Spielbetrieb wieder Fahrt auf. Bei der TSV Hannover-Burgdorf ist Trainingsauftakt – und der beginnt gleich mit einem neuen Cheftrainer. Juan Carlos Pastor leitete am Dienstag erstmals eine Einheit der „Recken“. Der Spanier übernimmt den Bundesligisten nach der Trennung von Christian Prokop, nachdem die Hinrunde aus Sicht der sportlichen Leitung nicht zufriedenstellend verlaufen war. Pastor soll der Mannschaft nun neue Impulse für die Rückrunde geben. Hannover-Burgdorf steht aktuell auf Platz neun der Liga.