Die 23-jährige Franka Rust aus Grünhagen bei Lüneburg (Niedersachsen) gilt als eines der größten Triathlon-Talente Deutschlands. Sie ist U23-Europameisterin, startet im Weltcup und mischt inzwischen die Elite weltweit auf – zuletzt mit einem Podiumsplatz in Rom. Schwimmen, Radfahren und Laufen gehören zum täglichen Training, und Frank Rust hat an allen Disziplinen Spaß. Ihr größtes Ziel sind die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane.