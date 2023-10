Am Freitag herrscht Land unter an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Die Sturmflut ist in vollem Gange und der Höchststand ist immer noch nicht erreicht. In Flensburg ist das Wasser bereits in die tiefergelegenen Häuser gelaufen. Mit Pumpen und Schutzwänden versuchen die Menschen am Hafen die Schäden so gering wie möglich zu halten. Für die nicht direkt Betroffenen ist das Hochwasser in der Förde dagegen eine Attraktion.