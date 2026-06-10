Sprengstoffalarm: Kreuzfahrtschiff und Terminal in Kiel evakuiert

10. Juni 2026

Wegen eines Sprengstoffalarms hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein in Kiel liegendes Kreuzfahrtschiff teilweise evakuiert. Gegen 13.00 Uhr sei eine Lieferung mit vier Paletten Ladung am Schiff „Mein Schiff Relax“ eingetroffen, woraufhin Sprengstoff-Detektoren ausgelöst hätten, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Backbordseite, wie die linke Seite eines Schiffs bezeichnet wird, sei anschließend evakuiert worden. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten»“ berichtet. 

Der Bereich um den Ostseekai, an dem das Schiff liegt, sei gesperrt worden, sagte die Polizeisprecherin. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien vor Ort. „Außerhalb des gesperrten Bereiches besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.“ Der Verkehr vor dem Terminal wurde umgeleitet.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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