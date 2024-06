SPD insgesamt stärkste Kraft bei Bezirkswahlen in Hamburg

Die Sozialdemokraten konnten ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2019 hamburgweit um 1,2 Punkte auf 25,3 Prozent steigern. Die Grünen brachen um 7,7 Punkte ein und landeten letztlich bei 23,6 Prozent. Die CDU kam als Drittplatzierte mit einem Plus von 3,4 Punkten auf 21,6 Prozent. So das vprläufige Ergebnis der Hamburger Bezirkswahlen.

„Wie schon bei der Europawahl ist es uns in Hamburg gelungen, uns von dem negativen Bundestrend abzuheben. Dies ist einem engagierten Wahlkampf, dem klaren Fokus auf Hamburger Themen und der Verankerung der SPD in allen Stadtteilen und Milieus zu verdanken“, so die Landesvorsitzenden der Partei Melanie Leonhard und Nils Weiland am frühen Montagabend.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat das Abschneiden seiner SPD bei den Bezirkswahlen in der Hansestadt als Erfolg bezeichnet. Gegen den allgemeinen politischen Stimmungstrend habe sich die Hamburger SPD behauptet, sagte er am Montagabend in der Schlussphase der Stimmenauszählung. „Im Vergleich zur letzten Wahl konnte sie sogar Stimmengewinne erzielen und wurde wieder zur stärksten politischen Kraft auf bezirklicher Ebene.“

Bürgermeister Peter Tschentscher hat das Abschneiden seiner SPD bei den Bezirkswahlen als Erfolg bezeichnet. Foto: Georg Wendt/dpa

Damit könnten in allen sieben Bezirksversammlungen stabile Koalitionen unter den demokratischen Parteien vereinbart werden, „um die Politik in den Stadtteilen und Quartieren im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten“, sagte der Bürgermeister. „Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Bezirke in gesamtstädtisch bedeutsamen Entwicklungen wie dem Wohnungsbau, der Wirtschaftsförderung und dem Klimaschutz konstruktiv und verlässlich mit dem Senat zusammenarbeiten.“

Grüne verlieren auch bei Bezirkswahl deutlich an Zustimmung

Hatten die Grünen vor fünf Jahren noch in vier der sieben Bezirke die meisten Stimmen erhalten, konnten sie diesmal den Angaben zufolge nur noch in Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord punkten. Den Bezirk Mitte verloren sie an die SPD, die einerseits den Bezirk Harburg halten konnte, andererseits aber die Bezirke Wandsbek und Bergedorf verlor – nämlich an die CDU, die nach einer Nullnummer 2019 diesmal beide Bezirke für sich entscheiden konnte.

Stimmenzuwächse verzeichnete auch die AfD. Sie kam nach 6,4 Prozent bei der Wahl 2019 nun auf 8,8 Prozent der Stimmen, blieb aber hinter den Linken. Diese erreichten trotz Verlusten von 1,2 Punkten noch 9,5 Prozent. Ebenfalls Verluste hinnehmen musste die FDP, deren Ergebnis sich von 6,6 Prozent vor fünf Jahren auf 6,4 Prozent verschlechterte. Die Wahlbeteiligung lag bei der Wahl am Sonntag bei 62,4 Prozent – das waren 4,4 Punkte mehr als 2019.

Wahlhelferinnen in den Messehallen zählen nach der Bezirksversammlungswahl die Stimmen aus. Foto: Georg Wendt/dpa

Ihr bestes Ergebnis erzielte die SPD mit 28,5 Prozent in Hamburg-Mitte, die Grünen mit 29,6 Prozent in Eimsbüttel und die CDU mit 28,6 Prozent in Bergedorf. Die AfD punktete mit jeweils 14,4 Prozent am meisten in Bergedorf und Harburg. Die Linken hatten mit 12,8 Prozent ihre treueste Wählerschaft in Altona – genauso wie die FDP, die dort 7,6 Prozent erreichte.

Trotz der herben Verluste richteten auch die Grünen den Blick aufs Positive: „Wir haben es geschafft, in Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord erneut stärkste Kraft zu werden. Das ist – in schwierigen Zeiten – zunächst einmal Grund zur Freude“, kommentierten die Landesvorsitzenden Maryam Blumenthal und Leon Alam den Wahlausgang. „Ein gutes Ergebnis, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen bundesweiten Stimmungslage.“

14,8 Prozent in Mitte, 12,9 in Altona und 9,1 in Eimsbüttel – damit bleibe die Linke in Hamburg weiterhin gut aufgestellt, sagte die Landesvorsitzende Sabine Ritter. „Jetzt starten wir durch in die Vorbereitung des Bürgerschaftswahlkampfes“, ergänzte ihr Co-Vorsitzender Thomas Iwan.

FDP-Landeschefin Sonja Jacobsen sprach von einem soliden Ergebnis für die Elb-Liberalen. „Es gab keinen Denkzettel für die Ampel in Berlin, sondern für grüne Bevormundung im Senat und den Bezirken“, sagte sie.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele